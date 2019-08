TrackInsight: Nouvelles décollectes pour les valeurs Taiwanaises

Les ETFs liés aux valeurs Taiwanaises ont vu leur cours chuter ce mardi 13 Août de -1,41% en moyenne. Les investisseurs se sont aussi retirés du segment puisque plus de $64M de parts ont été rachetées sur le marché primaire. Les investisseurs semblent vouloir rester prudent sur le segment et ce, malgré l’annonce que les tarifs sur l’électronique seraient reportés à décembre. Depuis le début de l’année, les valeurs Taïwanaises restent en hausse de +7,00% mais la décollecte sur le marché primaire se porte à $953,83M ce qui montre un désintérêt des investisseurs pour ce segment. 24 ETFs répliquent 13 indices liés aux valeurs Taïwanaises, et ils regroupent un total de $3,1 milliards d’actifs sous gestion.

