TrackInsight: Performance négative enregistrée pour les actions coréennes

Le segments des actions coréennes de grandes et moyennes capitalisations poursuit sa baisse avec une nouvelle performance négative enregistré ce mardi de -3.17%. Sur un mois, les ETFs des actions coréennes de grandes et moyennes capitalisations ont perdu 11.24%, signalant ainsi les inquiétudes des investisseurs sur l’état de l’économie sud-coréenne à la suite de la décision de la Banque centrale de maintien du taux d’intérêt pour la 7ème fois consécutive cette année. Le segment des actions coréenne de grandes et moyennes capitalisations contient 12 ETFs qui répliquent 4 indices et représentent 5.4 milliards de dollars en actifs sous gestion.

