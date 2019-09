TrackInsight: Performance négative pour le secteur de la technologie aux US

Les ETFs exposés au secteur de la tech aux US ont perdu 1,61% en moyenne ce mardi 3 septembre, abaissant ainsi la performance cumulée depuis le début de l’année en dessous des 30%, à 27,3%. Cette mauvaise performance n’a pas empêché les investisseurs d’injecter près de $ 250 millions dans ce segment hier, ce qui représente la deuxième plus forte collecte sur une journée depuis fin mai. Malgré tout, si l’on regarde sur 2019, ces derniers ont retiré $ 900 millions de ce segment, principalement en raison de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui affecte particulièrement ce secteur. Ce segment regroupe $ 28 milliards d’actifs sous gestions, distribués au sein de 7 ETFs.

