Les ETFs répliquant les indices liés aux actions All Cap d’utilité publique ont enregistré une performance journalière négative de -2.09% ce mercredi 26 Juin. Le segment regroupe les fonds ayant une exposition aux entreprises qui fournissent des services de base comme l’électricité, l’eau ou le gaz naturel. Les ETFs ont progressé en moyenne de +0.55% sur les 30 derniers jours et de +13.96% depuis le début de l’année. Sur cette période, les investisseurs ont injecté + $1.6 Md dans le segment via le marché primaire dont + $27 M sur la seule journée d’hier. L’intérêt des investisseurs pour ce segment s’intensifie dans un contexte où les incertitudes règnent sur les marchés. 12 fonds répliquant les performances de 7 indices sont inclus dans ce dernier qui représente $6.8 Mds d’actifs sous gestion.

