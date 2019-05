TrackInsight: Performance négative pour les actions bancaires américaines

Les ETFs répliquant les actions bancaires américaines ont subi ce jeudi 30 Mai une performance négative de -1,55% en moyenne. Ces pertes s’ajoutent à celles du mois en cours puisque pour le mois de Mai, ce segment a perdu -7,76%. Cependant, les banques américaines restent largement en territoire positif depuis le début de l’année, avec une performance cumulée de +12,05%. On peut tout de même noter un fort désengagement des investisseurs dans ce segment depuis Janvier, puisque près de $2,8 milliards ont été retirés via le marché primaire. Cela représente près d’un tiers du total des actifs sous gestion du segment en début d’année ! 8 ETFs répliquent 8 indices liés aux banques américaines, et regroupent $7,36 milliards d’actifs sous gestion.

