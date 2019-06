Le segment des obligations à maturité 0-5Y de bonne qualité a expérimenté une légère correction ce jeudi 13 juin avec une performance journalière négative à (-0.33%). Sur la même journée, les ETFs inclus dans le segment ont collecté $24.57M via le marché primaire. Ce flux journalier amène les flux cumulés sur la semaine à $147.55M, $114.58M sur le mois et $960.65M depuis le début de l’année. Les 15 fonds inclus dans le segment ont progressé en moyenne de +0.35% sur les 30 derniers jours et de +2.98% depuis le début de l’année.

Les investisseurs semblent vouloir réduire leur exposition aux obligations à maturité plus longue étant donné que l’inversement de la courbe des rendements (yield curve) rend les obligations à maturité courte plus attractive, car moins incertaines.

15 fonds répliquant les performances de 7 indices sont inclus dans le segment pour un total de $16.3Bn d’actifs sous gestions.