TrackInsight: Performance négative pour les obligations souveraines de long terme

Les ETFs répliquant les indices obligataires souverains dont la maturité est d’au moins 10 ans ont subi un coup d’arrêt dans leur progression en 2019, avec une performance moyenne de -1,17% ce jeudi 11 juillet, qui marque la 3éme séance de baisse consécutive. La courbe des rendements cumulés depuis le début de l’année s’est aplatie à +8,96% alors qu’elle est passée en territoire négatif sur les 30 derniers jours. Du côté de la collecte, les investisseurs transfèrent leurs actifs dans des stratégies peu risquées en raison de l’incertitude sur les marchés actions, conséquence du ralentissement général de l’économie et des prises de position des différentes banques centrales et de leurs politiques pour les mois à venir. Ce segment de 14 ETFs, exposés à 10 indices, a collecté plus de $ 750 millions depuis fin mai, après un début d’année calme.

