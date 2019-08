TrackInsight: Performance négative pour les valeurs brésiliennes

La gestion des feux en Amazonie ainsi que les tensions grandissantes avec la France ont envoyé à la baisse les ETFs inclus dans le segment TrackInsight des valeurs brésiliennes à hauteur de -2,31% en moyenne ce lundi 26 Août. Les récentes décisions du président brésilien Jair Bolsonaro concernant les feux qui ravagent la forêt amazonienne sont insuffisantes pour la plupart des observateurs, et il semble que le marché brésilien réagit à cela. De plus, les tensions se sont exacerbées entre le président français Emmanuel Macron et Bolsonaro, alors que ce dernier a insulté la femme de Macron et insinué que les pays membres du G7 avaient « une mentalité colonialiste ». Le mois passé a vu les valeurs brésiliennes perdre 13,27%, laissant aux investisseurs une maigre performance de +3,98% pour l’année 2019. 25 ETFs répliquent 14 indices liés aux valeurs brésiliennes, et ils regroupent un total de $13,25 milliards d’actifs sous gestion.

