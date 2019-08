TrackInsight: Performance négative pour les valeurs large cap indiennes.

Les ETFs cherchant à répliquer les performances des Indices de valeurs indiennes Large Cap, ont subi une performance journalière négative ce mercredi 28 août, -1,03%. Cela fait suite à la décision de la Banque Centrale Indienne qui a provisionné le gouvernement de Modi à hauteur de $24,8Mds en ‘surplus de capital’. Certains analystes affirment que la banque centrale perd en autonomie, et que cela pourrait avoir des conséquences sur l’économie à moyen ou long terme. Ceci étant dit, sur les 30 derniers jours, $+90,68M ont été injectés dans le segment via le marché primaire et ce malgré une performance cumulée négative à -5,70% sur la même période. Depuis le début de l’année, le segment a collecté $640,70M avec une performance nulle. 41 fonds sont inclus dans le segment répliquant les performances de 14 indices pour un total d’actifs sous gestion s’élevant à $4,06Mds.

