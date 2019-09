TrackInsight: Performance négative pour les valeurs liées aux semi-conducteurs

Ce vendredi 20 Septembre, les ETFs appartenant au segment Trackinsight des valeurs liées aux semi-conducteurs ont enregistré une performance négative de -1,90% en moyenne. Malgré ces pertes, le segment reste l’un des plus performants en 2019, avec +37,02% de gains réalisés en moyenne. Même si la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine continue, la demande pour les semi-conducteurs reste très haute, notamment car la production des appareils électroniques explose partout dans le monde. Sur 3 ans, le segment est en hausse de +89,11%. Étonnamment, les investisseurs ne semblent pas se précipiter vers les valeurs liées aux semi-conducteurs, ayant « seulement » créés $680M de nouvelles parts sur le marché primaire en 3 ans, ce qui montre la méfiance des investisseurs envers ces valeurs. 7 ETFs répliquent 6 indices dans le segment des valeurs liées aux semi-conducteurs, et ils regroupent $3,49 milliards d’actifs sous gestion.

