TrackInsight: Performance notable des valeurs mexicaines

Les ETFs liés aux valeurs mexicaines ont enregistré une performance positive de +1,37% en moyenne ce lundi 15 Juillet. En 2019, le segment est en hausse de +9,47% en moyenne, mais ne progresse plus vraiment depuis Avril malgré une volatilité importante. Sur un an, les valeurs mexicaines restent en nette baisse, en raison notamment des tensions entre le Mexique et les États-Unis à propos de l’immigration et du commerce. Le segment tente de rebondir après cette période difficile, mais reste à -9,06% sur un an. 13 ETFs répliquent 10 indices liés aux valeurs mexicaines, et ils regroupent un total de $4,81 milliards d’actifs sous gestion.

