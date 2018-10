TrackInsight: Performance positive enregistrée pour les actions coréennes

Le 17 Octobre 2018, veille de la décision de la banque centrale de Corée du Sud, les ETFs des actions coréennes de grandes et moyennes capitalisations ont enregistré une performance positive de 1.21%. Malgré une perte de 16.6% et de 118 millions de dollars depuis le début d’année, le segment avait amorcé une reprise basée sur l’optimisme des investisseurs quant à la future décision de la banque centrale Sud-Coréenne. Malheureusement, la décision annoncée ce matin de maintenir son taux à 1.5% les a déçu, entraînant ainsi le Won coréen et l’indice KOPSI en territoire négatif. Le segment des actions coréennes de larges et moyennes capitalisations se compose de 12 ETFs qui répliquent 4 indices et représentent 5.6 milliards de dollars en actifs sous gestion.

View data on TrackInsight.com