TrackInsight: Performance positive pour les ETFs Multi-Facteurs

Ce mercredi 24 Juillet, les 47 ETFs liés aux stratégies multi-facteurs pour les valeurs de toutes capitalisations ont enregistré une performance positive de +0.95% en moyenne. Depuis le début de l’année, ce segment est en hausse de presque 20%, à +19,48%, et il semble en plus attractif pour les investisseurs, puisque $558M de nouvelles parts ont été créées sur le marché primaire pour ce segment sur la même période. Une stratégie multi-facteurs consiste à s’émanciper du modèle traditionnel de la capitalisation boursière pour assigner un poids aux composants d’un indice, et en remplacement, différents facteurs sont utilisés comme la volatilité, la profitabilité ou encore la taille des dividendes des composants de l’indice. Ces stratégies d’investissement sont communément appelées des stratégies « Smart Beta ». 47 ETFs répliquent 43 indices liés au segment des valeurs multi-facteurs, et il regroupent un total de $11,85 milliards d’actifs sous gestion.

