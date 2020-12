Les ETFs cherchant à répliquer les prix de l’argent ont gagné +3,50% lors de la session d’hier et ont enregistré – 16,51 millions de dollars de flux nets. Le segment comprend 25 fonds répliquant 8 indices pour un total d’actifs sous gestion s’élevant à 21,25 milliards de dollars.

Find and compare over 6,000 ETFs with our free tools:

ETF Screener (https://www.trackinsight.com/en/etf-screener)

ETF Comparison Tool (https://www.trackinsight.com/en/etf-comparison)

Téléchargez l’enquête ETF 2020 de TrackInsight et découvrez ce sur quoi se basent plus de 300 investisseurs ayant répondu au sondage lors de leur séléction d’ETFs.