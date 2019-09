TrackInsight: Performance positive pour les actions Coréennes

Le marché action Coréen s’est illustré par une performance moyenne remarquable de +2,58% durant la journée de vendredi 30 août. Cela s’explique par le regain d’optimisme suite à l’annonce de la reprise des discussions entre la Chine et les États-Unis sur les échanges commerciaux, alors que la banque centrale Coréenne envisage de plus en plus une baisse des taux directeurs. La performance glissante sur un mois reste cependant négative, à -5,28%, et les investisseurs ont tendance à retirer leurs actifs de ce segment suite aux actualités récentes ($ -95 millions sur les 30 derniers jours). En 2019, les 36 ETFs de ce segment ont perdu quasiment 9% et $ 700 millions d’actifs via le marché primaire, réduisant ainsi les actifs totaux sous gestion à $ 5,4 milliards.

