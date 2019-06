TrackInsight : Performance positive pour les actions coréennes Large & Mid Cap

Des rendements moyens journaliers de +2.31% ont été enregistrés ce mercredi 19 Juin pour les ETFs répliquant l’évolution des indices liés aux actions coréennes Large & Mid Cap. Cela a permis aux rendements moyens cumulés depuis le début du mois d’atteindre +5.57%. La hausse de la performance de ces fonds peut expliquer le regain d’intérêt des investisseurs pour ces derniers. Hier, ils ont réinjecté $29 M dans le segment après un mois plutôt faible en termes de flux (- $211 M de décollectes cumulées sur la période). Depuis le début de l’année, la performance reste neutre à -0.04% et on constate une décollecte de $284.39 M. Le segment des actions coréennes Large & Mid Cap compte 36 fonds répliquant les performances de 23 indices et représente $6.3 Mds d’actifs sous gestion.

