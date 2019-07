TrackInsight: Performance positive pour les actions japonaises

Les indices exposés aux grandes sociétés japonaises ont progressé jeudi 4 juillet, dans le sillage de Wall Street qui espère plus que jamais une baisse des taux de la FED en réponse aux derniers chiffres économiques soulignant de nouveau le ralentissement de la croissance du pays. Les 53 ETFs exposés aux actions japonaises disponibles sur TrackInsight ont enregistré une performance moyenne de +1,19% sur la journée. La performance cumulée de ce segment depuis le début de l’année dépasse désormais les 13% et les investisseurs ont augmenté leurs positions de plus de $ 22 Mds sur la même période via le marché primaire.

