TrackInsight: Performance positive pour les actions mexicaines

Les ETFs exposés à l’évolution des actions mexicaines ont enregistré une performance positive (+2%) ce jeudi 30 Mai. Depuis le début de l’année, les ETFs formant ce segment ont vu leur retour s’améliorer en moyenne de +8.27%. Nous sommes loin des +15.16% affichés le 19 Avril. En effet, sur les 30 derniers jours, la performance est en baisse et les investisseurs ont retirés -$71.17M du segment sur cette période. Les ETFs semblent être touchés par le conflit actuel entre les Etats Unis et le Mexique et par les dires de Trump concernant la hausse des tarifs et l’immigration illégale. Le segment regroupe 12 fonds répliquant les performances de 9 indices pour un total de $4.6 Mds d’actifs sous gestion.

