Les ETFs cherchant à répliquer les performances des indices de valeurs All Cap du secteur de l’énergie ont vu leur performance journalière du mercredi 28 augmenter, à +1,47%. Il s’agit là d’une reprise timide après un mois qui fut très compliqué pour le segment. En effet, sur les 30 derniers jours, les ETFs inclus dans le segment ont reculé en moyenne de 7,89% principalement à cause des tensions d’une guerre commerciale s’intensifiant et un contexte géopolitique particulier. Sur la même période, les investisseurs ont retiré $79M du segment.

Depuis le début de l’année, les 13 ETFs inclus dans le segment ont progressé de 3,7+%, loin des 21% de performance cumulée atteint en Avril dernier. Le segment comprend 13 ETFs exposés à 10 indices pour un total de $5,1Mds d’actifs sous gestion.