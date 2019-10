TrackInsight: Performance positive pour les valeurs Small cap à forts dividendes

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs à forts dividendes et petite capitalisation ont subi une performance journalière positive lors de la session de marché d’hier à +0,97% confirmant ainsi le rallye entamé en début de semaine dernière. Sur les 30 derniers jours, $+26,6M ont été collecté sur le segment via le marché primaire montrant l’intérêt grandissant des investisseurs. Depuis le début de l’année, les ETFs inclus dans le segment ont progressé en moyenne de +14,15% et ont bénéficié d’une collecte à hauteur de $+375.38M. 8 fonds répliquant les performances de 8 indices sont inclus dans le segment pour un total d’actifs sous gestion s’élevant à $2,07Mds d’actifs sous gestion.

