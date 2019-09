TrackInsight: Performance positive pour les valeurs de petite capitalisation payant de hauts dividendes

Ce mercredi 11 Septembre, les ETFs liés au segment TrackInsight des valeurs de petite capitalisation payant de hauts dividendes ont enregistré une hausse notable de +1,57% en moyenne. En 2019, ce segment est devenu très populaire puisque près de $+350M de collecte a été enregistrée sur le marché primaire, représentant 20% des actifs sous gestion au début de l’année. En ces périodes de taux d’intérêts bas et de contexte économique instable, les investisseurs se portent vers des valeurs à hauts risques (petites capitalisations) payant de hauts dividendes. C’est une façon « d’amortir » leurs investissements le plus rapidement possible, et potentiellement gagner sur une appréciation des prix des actions en elles-mêmes. En 2019, le segment des valeurs de petite capitalisation payant de hauts dividendes est en hausse de +15,07%. 8 ETFs répliquant 8 indices font partie de ce segment, et ils regroupent un total de $2,07 milliards d’actifs sous gestion.

