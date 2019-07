TrackInsight: Performance positive pour les valeurs mexicaines

Les 13 ETFs appartenant au segment TrackInsight des valeurs mexicaines ont enregistré une performance positive de +1,36% en moyenne ce lundi 29 Juillet. Sur un mois, le segment reste en baisse de -3,62%. Il est intéressant de comparer la performance des valeurs mexicaines en 2019 avec celle des valeurs émergentes dans leur globalité. En effet, depuis le début de l’année, les valeurs mexicaines sont en légère hausse de +4,29%, mais les valeurs émergentes sont en hausse de +12,78%, ce qui fait une énorme différence. La principale raison de cet écart est la guerre commerciale que se livrent les Etats Unis et le Mexique depuis fin Mai, et qui a vu Donald Trump imposer des droits de douanes aux biens mexicains début Juin, avant de les suspendre, sur fond d’un accord trouvé à propos de l’immigration illégale entre les deux parties. Néanmoins, la menace reste présente pour le pays d’Amérique Centrale, ce qui freine le développement de ses valeurs. 13 ETFs répliquant 10 indices font partie de ce segment, et ils regroupent un total de $4,53 milliards d’actifs sous gestion.

