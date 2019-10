TrackInsight: Performance positive pour les valeurs mexicaines

Ce vendredi 4 Octobre, les ETFs appartenant au segment TrackInsight des valeurs mexicaines ont enregistré une performance positive de +3,42% en moyenne, ainsi que $29M de collecte sur le marché primaire. Il s’agit ici d’un rebond très important pour ces valeurs qui ont subi toute l’année les tensions commerciales entre les États-Unis et le Mexique, notamment via l’application par Donald Trump de droits de douanes sur les biens mexicains arrivant aux États-Unis. Aujourd’hui, les tensions se sont apaisées et les valeurs mexicaines réagissent en conséquence. Depuis le début de l’année, le segment est en hausse de +7,47%, donnant raison aux investisseurs qui sont restés sur ces valeurs malgré les turbulences (seulement $40M de décollecte cumulée a été enregistrée en 2019). 15 ETFs répliquent 12 indices liés aux valeurs mexicaines, et ils regroupent $4,67 milliards d’actifs sous gestion.

