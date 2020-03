Les ETFs exposés aux stratégies obligataires U.S de long terme, dont la maturité excède 20 ans, ne sont pas épargnés par la crise du coronavirus. Le segment dédié sur TrackInsight a perdu 6,65% hier (mercredi 18 mars), aggravant ainsi la baisse initiée le 9 mars, date du plus haut atteint en 2020 à 27,46%. Depuis, la performance cumulée de ce segment s’est effondrée dans le sillage des marchés financiers globaux, pour atteindre désormais 7,35%. Le rendement sur la dette américaine de long terme s’est accru hier en réponse à la vente massive des investisseurs suite à l’annonce d’un possible plan de soutien gouvernemental s’élevant à un trilliard de dollars. Au cours des trois derniers jours, les investisseurs ont retiré plus de $ 1,5 milliards des 12 ETFs inclus dans ce segment, réduisant ainsi le total des actifs sous gestion à $ 22,3 milliards.

