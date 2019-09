TrackInsight: Pertes importantes pour les valeurs chinoises

Les ETFs appartenant au segment TrackInsight des valeurs chinoises de toute capitalisation ont enregistré une perte moyenne de -2,62% ce jeudi 26 Septembre, ainsi que $-49M de décollecte sur le marché primaire. Les derniers chiffres portant sur les profits des entreprises industrielles chinoises sont mauvais, ce qui prouve que le ralentissement économique en Chine est bien réel et inquiète en conséquence les investisseurs. De plus, les tensions avec les États-Unis relatives à la guerre commerciale sont toujours présentes, ce qui ajoute de l’incertitude autour des valeurs chinoises. Malgré ce contexte, les valeurs chinoises se portent toujours bien en 2019 avec une performance moyenne cumulée de +26,60%. 14 ETFs répliquent 11 indices liés aux valeurs chinoises de toute capitalisation, et ils regroupent $3,24 milliards d’actifs sous gestion.

View data on TrackInsight.com