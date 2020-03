TrackInsight: Pertes pour les financières malgré une nouvelle annonce de la Fed

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs financières ont à nouveau subi un début de semaine chaotique avec une chute de 13,15%. La session de marché d’hier amène la performance cumulée depuis le début de l’année à des niveaux extrêmes à -35,60%. Dans une deuxième intervention d’urgence, la FED a annoncé une nouvelle baisse de taux de 100bps et a également annoncé la reprise d’un programme d’achat de titres appelé Quantitative Easing. Cette action n’était pas isolée puisqu’elle fut coordonnée avec celles d’autres banques centrales telles que la Bank of Japan, la Banque Centrale du Canada et également la BCE en Europe. L’objectif est de réduire le coût d’emprunt du dollar à travers le monde, assurer de la liquidité sur les marchés et ainsi, soutenir le système financier dans sa globalité. Depuis le début de l’année, les investisseurs ont retiré $4,3Mds du segment qui agrège 24 fonds répliquant les performances de 14 indices, et pour un total d’actifs sous gestion s’élevant à $15,4Mds.

