Semaine du 21 au 27 Octobre 2019

Alors que les marchés s’attendent à une baisse des taux de la Fed la semaine prochaine, de bonnes publications de résultats et des avancées apparentes sur le front commercial ont permis aux marchés actions de continuer sur leur lancée des deux semaines précédentes. Le S&P500 terminait ainsi en hausse de 1.22% à 3022.55 flirtant avec ses plus hauts historiques, tandis que le Nasdaq atteignait un record à 8243.12 (+1.90%). L’Europe et l’Asie progressaient à l’unisson (MSCI EMU : +1.15% ; Nikkei : +1.37% ; Shangai Composite : +0.57%). Simultanément, les taux d’intérêt remontaient très progressivement (de 1.76% à 1.80% pour les emprunts d’Etat américains à 10 ans, de -0.38% à -0.36% pour le Bund de même échéance) et l’or gagnait pratiquement 1%. Les obligations U.S. à haut rendement (+0.37%) et les dettes émergentes en devises locales (+0.87%) confirmaient la tendance des dernières semaines, avec une nouvelle hausse appréciable.

Globalement, les valeurs technologiques ont tiré les indices vers le haut (secteur S&P en progression de 2.49%). Microsoft Corp. prenait ainsi 2.42% sur la semaine après avoir annoncé une croissance de ses revenus de 14% sur le dernier trimestre et un résultat net amélioré de 21%. De même, l’action Intel s’envolait de 9.93% grâce aux résultats trimestriels du groupe, très au-dessus du consensus. Il faut par ailleurs noter que la société s’est avancée sur plus de croissance potentielle à l’avenir. Cela étant dit, il y a également eu de moins bonnes nouvelles, notamment sur Amazon avec une baisse du profit pour la première fois depuis deux ans. La société vient par ailleurs de perdre un contrat historique de 10 milliards de dollars avec le Pentagone, au profit de son principal concurrent… Microsoft !

L’énergie s’est très bien comportée sur la semaine (+4.33%), dans le sillage des prix du brut qui ont fortement remonté (WTI : +5.36%), en raison d’une baisse surprise des stocks américains.

A l’inverse, les secteurs les plus sensibles aux taux tels que les services d’utilité publique et l’immobilier coté ont sous-performé le marché (+0.48% et -1.11%).

Poursuivez votre lecture : https://www.trackinsight.com/weekly-flow-report/2019-10-25/global