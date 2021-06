TrackInsight: Que se passe-t-il lorsqu’un ETF est délisté ? 25/06/2021 | 16:30 Envoyer par e-mail :

Si un ETF doit fermer, l'émetteur informera les investisseurs et annoncera les dates de fermeture du fonds et de liquidation de l'ETF. En général, l'émetteur donne un préavis d'au moins 30 jours pour permettre aux investisseurs de trouver une autre stratégie d'investissement. La plupart des fermetures d'ETF sont dues à un manque d'intérêt des investisseurs, à des problèmes avec l'émetteur de l'ETF ou à une mauvaise performance à long terme. Vous pouvez lire l'article éducatif complet sur la fermeture d'un ETF ici. Pour les résultats complets, la recherche et des connaisances supplémentaires : Téléchargez le TrackInsight Global ETF Survey 2021

© www.trackinsight.com 2021

