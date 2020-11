TrackInsight: Rally Boursier avec l’Election de Biden-Harris 0 0 10/11/2020 | 12:15 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Semaine du 2 au 8 Novembre 2020 Semaine du 2 au 8 Novembre 2020 Trois jours après la fermeture des bureaux de vote américains, l’équipe de campagne de Donald Trump s’activait toujours pour inverser le cours de l’histoire, intentant des actions en justice en Pennsylvanie, au Michigan et en Géorgie, mais les dés étaient définitivement jetés. Bien qu’il n’y ait pas vraiment eu de vague bleue, Joe Biden sera bien le 46ème président des Etats-Unis et Kamala Harris la première femme à accéder à la vice-présidence après qu’ils aient remporté la Pennsylvanie et ses 20 représentants. La victoire dans cet Etat propulse effectivement Joe Biden au-delà des 270 voix du collège électoral nécessaires pour accéder à la Maison Blanche. Les démocrates sont également sur le point de conserver leur majorité au congrès, même si le parti obtiendra apparemment moins de sièges l’année prochaine qu’il en a aujourd’hui. Par ailleurs, la probabilité qu’il remette la main sur le Sénat semble faible à ce jour. Deux élections capitales se dérouleront en janvier 2021 en Géorgie et décideront du contrôle de la Chambre Haute. Pourtant, une majorité au Sénat serait d’autant plus nécessaire à Joe Biden qu’il va “faire face à d’immenses défis dans un pays profondément divisé”, pour citer Barack Obama. Cela dit, une hypothèse de Congrès démocrate et de Sénat républicain ne nuirait pas nécessairement aux marchés puisqu’elle permettrait de valider un stimulus fiscal, certes moindre qu’espéré par les démocrates, tout en limitant la hausse des taxes et l’ampleur de nouvelles réglementations. Ceci peut expliquer, en plus des bons indicateurs macros (PMI manufacturier à 59.3 en octobre contre 55.4 en septembre et un consensus à 55.8, taux de chômage en baisse à 6.9%), la hausse spectaculaire du S&P 500 (+7.32% sur la semaine, meilleure performance hebdomadaire depuis avril). Le Nasdaq Composite a même fait mieux en affichant une progression de +9.01%, tandis que le Dow Jones Industrial Average gagnait 6.87%. Les marchés actions internationaux réagissaient avec la même exubérance ( MSCI EMU , MSCI World et MSCI marchés émergents en hausse de 7.35%, 7.72% et 6.61% respectivement). Tous les secteurs S&P s’inscrivaient dans le vert, la plupart d’entre eux effaçant les lourdes pertes enregistrées la semaine précédente. Les valeurs techs (+9.70%), la santé (+8.25%), les matériaux de base (+7.63%), et les services de communication (+7.60%) ont été les principaux bénéficiaires de ce rebond impressionnant. A l’inverse, le secteur de l’ énergie a fini en queue de peloton (+0.81%), même si le prix du brut WTI est remonté de 3.77% avec des stocks américains en baisse plus forte que prévu la semaine dernière. Les services d’utilité publique ont également sous-performé le marché, quoique dans une moindre mesure (+2.70%). Sur le front des taux d’intérêt, les rendements des emprunts d’Etat américains ont oscillé de haut en bas tout au long de cette période électorale agitée, pour finalement se stabiliser en léger retrait d’une semaine à l’autre (10 ans à +0.83%, soit -5bps). Globalement, les obligations d’entreprise ont largement profité d’un regain d’appétit pour le risque (notation “investissement” : +0.35% en Europe, +1.59% aux Etats-Unis; haut rendement : +1.57% en Europe , +2.29% aux Etats-Unis , soit la meilleure semaine depuis début juin), mais le rebond le plus significatif est venu de la dette émergente (toujours à la traîne depuis le début de l’année) avec un gain de +3.48% en devises locales. Enfin, il faut noter que l’ or a repris 3.82% en cassant le seuil des $1,950 l’once, soit sa plus forte progression depuis la fin juillet, dans le sillage de la chute du dollar (USD-EUR -1.91%). Trouvez et comparez plus de 6000 ETFs avec nos outils gratuits : Sélecteur d’ETF (https://www.trackinsight.com/en/etf-screener)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DJ INDUSTRIAL 2.95% 29157.97 -0.75% NASDAQ 100 -2.16% 11830.385141 38.45% NASDAQ COMP. -1.53% 11713.782528 32.57% S&P 500 1.17% 3550.5 8.63%

