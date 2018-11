TrackInsight: Rebond Technique mais Rattrapage Limité

Les marchés actions ont tenté de se relancer fin octobre (S&P500 +2.42%, MSCI World +2.77%, MSCI EMU +3.13%, Nikkei +5.00%) après avoir lourdement corrigé les semaines précédentes. Les résultats des entreprises publiés aux Etats-Unis et au Japon étaient effectivement assez solides dans l’ensemble, offrant ainsi des opportunités d’investissement à des niveaux de prix plus attractifs, d’où les flux nets de capitaux positifs. De plus, le Président Trump annonçait que les Etats-Unis avaient eu de “très bonnes” discussions avec la Chine et confirmait qu’il rencontrerait le Président Xi Jinping au prochain sommet du G20.

Malheureusement, cette reprise technique n’a pas effacé les lourdes pertes constatées en octobre, sachant que la performance a été très inégale cette semaine selon les secteurs d’activité. Les secteurs des matériaux (+6.09%), des valeurs technologiques (+4.51% malgré la chute de l’action Apple qui abandonnait 6.63% sur la journée du 2 novembre après une annonce indiquant que la période des fêtes pourrait ne pas être à la hauteur des attentes des investisseurs), des financières (+4.42%) et des biens de consommation (+4%) ont mené la course en tête tandis que les services d’utilité publique restaient à la traîne (-0.57%). Enfin, le secteur de l’énergie finissait également en territoire positif alors même que le prix du pétrole piquait du nez (WTI en baisse de 6.58%) !

Sans surprise, le taux de rendement de l’emprunt d’Etat américain à 10 ans progressait de 308bps à 321bps dans le sillage du rebond des actions, annihilant tous les gains générés la semaine passée. A l’inverse, les obligations à haut rendement reprenaient un petit peu de hauteur (Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Total Return Index : +0.12%).

