TrackInsight: Rebond des actions britanniques

La possibilité d’un accord autour du Brexit est en train de prendre forme après la rencontre du premier ministre Britannique avec son homologue Irlandais à l’occasion d’un déjeuner privé ce jeudi 10 octobre. Cette nouvelle a immédiatement stimulé la livre sterling qui a bondit de près de 2% face au dollars américain. Le marché « actions » outre-manche a également profité de cette progression qui a été accentuée par l’annonce du président américain Donald Trump de sa rencontre programmée avec le premier ministre Chinois. Cela a été assimilé comme un signe de progrès dans les négociations entre la Chine et les États-Unis qui agitent les marchés depuis plusieurs mois. Les 13 ETFs inclus dans le segment dédié aux actions britanniques sur TrackInsight ont progressé en moyenne de 2,17% ce jeudi, portant ainsi la performance cumulée depuis le début de l’année à 14,29%. En 2019, ce segment a attiré $ 218M d’actifs via le marché primaire, et il représente désormais plus de $ 2 milliards d’actifs sous gestion.

