Semaine du 7 au 13 Octobre 2019

Les marchés actions et les taux d’intérêt progressaient sur la semaine, les intervenants cédant leurs obligations les plus sûres au profit d’actifs risqués, dans le sillage d’une accalmie sur le front de la guerre commerciale, avec un projet d’accord sino-américain (qualifié de « première phase » par le Président Trump) touchant la propriété intellectuelle, les services financiers, et les produits agricoles. Il est certainement trop tôt pour s’extasier, d’autant plus que les prélèvements supplémentaires prévus pour décembre n’ont pas encore été supprimés, mais il s’agit peut-être d’un changement de paradigme et c’est au moins dans l’immédiat un soupir de soulagement pour l’ensemble des marchés financiers.

Le Nasdaq Composite et le S&P500 finissaient ainsi en hausse de 0.93% et 0.62% respectivement, mais ce dernier ne réussissait pas à repasser au-dessus du niveau des 3.000 points. Le rebond était cependant plus spectaculaire en Europe (MSCI EMU: +3.07%, DAX30: +4.15%, CAC40: +3.23%) et en Asie (Nikkei: +1.82%, MSCI ALL CHINA+HK+TW : +1.85%).

Très logiquement, les industries les plus sensibles au conflit commercial sino-américain reprenaient des couleurs (e.g. matériaux de base : +1.85%, valeurs industrielles : +1.54% ; valeurs technologiques : +1.25%). L’énergie était également bien orientée (+1.01% WTD) avec les cours du brut en forte hausse (contrat à terme WTI : + 3.58%) en raison de l’embellie sur le front commercial d’une part, et de l’attaque d’un tanker iranien en Mer Rouge d’autre part.

A l’inverse, les secteurs S&P les plus défensifs perdaient pied (services d’utilité publique : -1.41% ; immobilier : -0.60% ; biens de consommation courante : -0.86%).

Le rendement du 10 ans américain reprenait de l’altitude à 1.76%, contre 1.52% une semaine auparavant, et la courbe des taux s’accentuait sous l’effet des annonces de le Fed indiquant qu’elle allait étendre ses opérations de repo au moins jusqu’en janvier, et acheter des bonds du Trésor au moins jusqu’au deuxième trimestre 2020.

Même tendance pour le Bund allemand à 10 ans qui revenait à -0.44% (contre -0.59% la semaine précédente). Les obligations d’entreprise de qualité IG réagissaient également négativement à une moindre aversion pour le risque des investisseurs (indice Bloomberg Barclays Global Agg Corporate TR: -0.74%), tout comme l’or (contrat à terme en baisse de 1.56%).

En revanche, les obligations à haut rendement et la dette émergente clôturaient la semaine en légère hausse dans une fourchette allant de +0.20% à +0.34%.

