TrackInsight: Rebond des obligations gouvernementales US malgré des rachats massifs

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs obligataires gouvernementales US ont profité d’un rebond lors de la session de marché d’hier avec une performance positive à +1,48% malgré une forte décollecte de -$3,12Mds le même jour. Les investisseurs retirent leur capital malgré les actions coordonnées des banques centrales et gouvernements du monde entier dans le but de limiter l’impact économique de cette pandémie. Depuis le début de l’année, la performance des ETFs inclus dans le segment reste positive à +2,72%, avec +$6,17Mds de flux cumulés. Le segment rassemble 136 fonds répliquant les performances de 63 indices pour un total d’actifs sous gestion s’élevant à $226,7Mds.

