TrackInsight: Rebond important des valeurs mexicaines

Les ETFs répliquant les valeurs mexicaines ont vu leur performance à la hausse de +3,02% en moyenne ce lundi 10 Juin. Après plusieurs semaines d’incertitudes autour de la potentielle guerre commerciale entre les Etats-Unis et le Mexique, qui ont vu les Etats-Unis imposer des droits de douanes à tous les biens mexicains importés, Donald Trump est revenu sur sa décision et a trouvé un accord avec le gouvernement mexicain. Cet apaisement des tensions a permis aux actions américaines et mexicaines de rebondir durant la journée de lundi. Depuis le début de l’année, les valeurs mexicaines sont en hausse de +9,50%, et se rapprochent du plus haut annuel de +15,16%, atteint en Avril. Ce segment regroupe plus de $4,68 milliards d’actifs sous gestion, et est composé de 9 indices, répliqués par 12 ETFs.

