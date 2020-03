TrackInsight: Rebond marqué pour les obligations britanniques

Le segment Trackinsight dédié aux obligations émises au Royaume-Uni, incluant des émissions d’entreprises et d’État, remonte petit à petit la pente avec un nouveau rebond de 2,45% hier (jeudi 26 mars), la plus forte progression parmi les autres pays européens. Les 10 ETFs inclus dans ce segment ont profité de l’action combinée de la banque d’Angleterre qui a annoncé son programme de rachat d’actifs pour soutenir l’économie, du gouvernement qui a mis en place un mécanisme d’aide pour les travailleurs indépendants en plus du soutien apporté aux salariés, et enfin du rebond de la devise nationale. Depuis le début de l’année, ce segment a subi une légère décollecte de $ 60 millions sur le marché primaire et affiche une perte cumulée de 5,34%, avec une tendance haussière depuis le 18 mars.

