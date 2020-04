TrackInsight: Rebond pour les ETFs de valeurs allemandes

A l’image des autres marchés action européens, les valeurs allemandes ont profité du ralentissement du nombre de décès liés au coronavirus, laissant penser que le pire est désormais derrière nous et ouvrant la porte à la fin progressive du confinement. Le segment TrackInsight dédié aux grandes et moyennes capitalisations allemandes a ainsi progressé de 5,49% hier (lundi 6 avril), la meilleure performance pour un segment action européen. En comparaison, le segment dédié aux actions françaises a gagné 4,63% et celui consacré aux valeurs italiennes 3,36%. En Allemagne, les secteurs du voyage, des loisirs et de l’automobile, particulièrement touchés par le confinement, ont été les principaux gagnants de la journée. Malgré tout, la performance cumulée sur 2020 pour les 8 ETFs exposés aux grandes et moyennes capitalisations allemandes reste largement négative, à -24%. Ils représentent désormais $1,9 milliard d’actifs sous gestion.

