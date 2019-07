Les valeurs liées à l’énergie ont subi une forte baisse de -1,96% en moyenne ce mardi 2 Juillet. C’est une conséquence directe de la chute des prix du pétrole durant ces derniers jours, -1,36% lundi et de -3,73% mardi (pour le WTI). Cela impacte bien évidemment les valeurs liées à l’énergie, puisqu’elles sont en général très corrélées à l’évolution des prix du pétrole. Après un rallye haussier de plus d’un mois et 10% de hausse, le segment des valeurs dites « énergie » a subit un important coup d’arrêt ce mardi. En 2019, le segment se porte toujours bien avec une progression moyenne de +11,82%, mais si l’on regarde sur un an, il est toujours en nette baisse de -14,42% . De plus, une forte décollecte sur le marché primaire a été enregistrée sur la même période, à hauteur de $4,62 milliards. 13 ETFs répliquent 11 indices liées aux valeurs de l’énergie, et ils regroupent un total de $13,14 milliards d’actifs sous gestion.

