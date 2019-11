Semaine du 11 au 17 Novembre 2019

Bénéficiant d’un regain d’optimisme (un de plus !) sur le front commercial, les indices américains composés des plus grandes capitalisations ont aligné une sixième semaine de plus-value (S&P500 : +0.89%, Nasdaq : +0.77%, Dow Jones IA : +1.17%), établissant par la même occasion de nouveaux plus hauts en séance et en clôture. Le conseiller économique auprès de la Maison Blanche, Larry Kudlow, annonçait en effet jeudi que l’accord avec la Chine était en bonne voie.

Globalement, l’Europe finissait également la semaine un peu plus haut (EuroStoxx50 : +0.32%), confirmant sa plus longue période de hausse sur l’année, alors que l’économie allemande parvenait tout juste à éviter la récession au troisième trimestre (+0.1% de croissance au final), et que l’industrie automobile attendait toujours de savoir si le président américain allait ou non imposer jusqu’à 25% de nouveaux droits de douane sur les voitures européennes.

A contrario, la semaine a été difficile en Asie, et tout particulièrement en Chine (Shangai Composite en chute de 2.46%, Nikkei en baisse de 0.38%).

Parmi les secteurs S&P, la santé remportait la palme (+2.42%) dans le sillage des géants de l’assurance maladie (Humana et Anthem gagnant respectivement 5.66% et 5.58% WTD). Autre fait marquant : les quelques secteurs largement dans le rouge ces dernières semaines se reprenaient en compensant partiellement les pertes récemment subies (immobilier en progression de 1.93%, services d’utilité publique reprenant 1.53%). Les valeurs techs (+1.31% WTD) soutenaient aussi le marché, avec l’industrie des semi-conducteurs de nouveau à la fête, suite aux prévisions de revenu et de profit annoncées par Applied Materials pour le premier trimestre, très au-dessus des estimations des analystes.

A l’opposé, pointaient dans le rouge le secteur de la consommation discrétionnaire (-0.24%), les financières (-0.26%), et l’énergie (-1.28% bien que les contrats à terme sur le brut WTI aient engrangé 48 cents à $57.72 le baril).

Côté taux, les emprunts d’Etat étaient à nouveau demandés entraînant le rendement du 10 ans américain à 1.84% (contre un plus haut de trois mois, à 1.97%, atteint dans le courant de la semaine dernière). Même tendance en Europe où le 10 ans allemand rebaissait à -0.33% et l’OAT de même échéance repassait en territoire négatif à -2bps. Les obligations privées de notation « investissement » suivaient le même mouvement (+0.61% WTD aux Etats-Unis), réduisant ainsi les pertes affichées la semaine précédente (-1.19%). En revanche, les titres à haut rendement et les obligations émergentes en devises locales étaient à la peine (respectivement -0.04% et -0.30%).

Enfin, l’or réussissait à reprendre 0.38% sur la semaine.

