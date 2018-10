TrackInsight: Sorties importantes de capital et rendements négatifs pour les valeurs US biotechnologiques

Le segment des valeurs biotechnologiques US qui représente 16 milliards de dollars à travers 9 ETFs répliquant 7 indices, a connu une forte décollecte de près de 499 millions de dollars et une forte baisse de 6.66% ce mercredi. Affecté par la turbulence des marchés financiers mondiaux et la fuite des investisseurs vers les valeurs sures et défensives, le secteur des valeurs biotechnologiques US a vu sa performance baisser de 15.51% sur le dernier mois. Néanmoins, la confiance des investisseurs n’est pas totalement perdu puisque les flux cumulés de capitaux atteignent un total de 945.1 millions de dollars sur le même mois.

