TrackInsight: Stratégies ESG pour investisseurs en ETF

Il existe désormais plus de 328 ETF qui suivent une stratégie ESG d'intégration complète avec 99 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Qu'est-ce que l'investissement ESG ? Quelle stratégie ESG vous convient le mieux ? Il existe désormais plus de 328 ETF qui suivent une stratégie ESG d'intégration complète avec 99 milliards de dollars d'actifs sous gestion, ce qui en fait l'approche ESG la plus adoptée au monde. D'autres stratégies telles que Best in Class, Exclusion et Thematic ont 165,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion avec 430 fonds qui suivent ces approches. Pour découvrir les stratégies ESG qui vous rapprocheront de l'investissement durable avec les ETF et comment choisir la bonne, lisez l'article ici.

