TRACKINSIGHT (www.trackinsight.com), la première plateforme internationale d’analyse indépendante sur les ETFs, annonce le déploiement de son nouveau module d’analyse et de notations ESG, développé en étroite collaboration avec la société suisse CONSER (www.conser.ch).

S’appuyant sur la méthodologie mise au point par son partenaire, TRACKINSIGHT peut analyser le portefeuille global d’un ETF en croisant le poids de chaque actif sous-jacent avec son exposition aux controverses et aux risques ESG, et avec sa notation ESG issue du consensus.

En réponse aux défis auxquels sont confrontés les investisseurs face à la multitude d’opinions et de méthodes d’évaluation ESG, CONSER suit une approche fondée sur une méta-analyse de sources ESG multiples, intégrant implicitement des évaluations à la fois d’agences de notations et de gérants d’actifs durables.

Les notations ESG basées sur la méthodologie susmentionnée seront disponibles sur plus de 3.000 fonds cotés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Il faut préciser que ces notations sont non-sollicitées et accessibles sans coût d’abonnement.

Le service de notations en ligne sera progressivement mis à disposition sur la plateforme TRACKINSIGHT par tranche de 1.000 fonds par mois jusqu’à l’été 2019. Ce service ne sera pas facturé afin d’encourager et de faciliter le dialogue avec les investisseurs et les émetteurs d’ETFs. Les outils avancés de tri, de sélection, d’analyse statistique et de suivi des risques encourus seront seulement utilisables par les investisseurs disposant d’une Licence Premium.

Jean-René Giraud, directeur général et fondateur de TRACKINSIGHT, souligne que « cette initiative représente une avancée majeure dans l’adoption de processus d’investissement impliquant un contrôle systématique de durabilité.

Déployer une méthodologie cohérente et robuste de notations ESG sur l’ensemble des ETFs mondiaux constitue un défi qui s’inscrit parfaitement dans une démarche visant à offrir à nos clients institutionnels un accès impartial à une information non-contestable et de qualité irréprochable.

Les retours d’expérience de nos clients montrent clairement que TRACKINSIGHT apporte une réponse rapide et précise aux besoins de tous les investisseurs professionnels en matière d’aide à la sélection d’ETFs, dans le strict respect des contraintes internes et des règlementations en vigueur. »

Angela de Wolff, associée et co-fondatrice de CONSER, est « heureuse de participer à cette nouvelle proposition de transparisation des ETFs en association avec TRACKINSIGHT, proposition qui va révolutionner le marché des ETFs. En combinant la base de données TRACKINSIGHT, réputée pour sa richesse et sa fiabilité, avec la technologie ESG innovante mise au point par CONSER, j’ai l’intime conviction que nous allons ainsi répondre aux attentes des investisseurs internationaux en fournissant, pour la première fois et de façon globale, des notations de durabilité au marché croissant des ETFs. »

A propos de CONSER (www.conser.ch)

Pionnière dans le développement de solutions technologiques au service de la finance durable, CONSER accompagne et conseille les investisseurs institutionnels et gérants d’actifs souhaitant aligner leur choix de placements avec les valeurs et objectifs de durabilité qu’ils défendent.

En tant que société indépendante, active dans la promotion de la responsabilité et de la transparence en finance, CONSER se distingue par un conseil neutre et impartial, exempt de tout conflit d’intérêts.

Contact : info@conser.ch

A propos de TRACKINSIGHT (www.trackinsight.com):

TRACKINSIGHT est aujourd’hui la première plateforme internationale d’analyse indépendante couvrant l’ensemble des ETFs mondiaux, et offrant un accès unique, en totale transparence, à l’ensemble des données sur ces fonds : performance, qualité de réplication, indicateurs de risque, volumes, flux entrants et sortants, expositions financières et extra-financières.

Lancée en 2014, cette plateforme accessible à partir du site www.trackinsight.com est utilisée globalement par plus de 30.000 investisseurs professionnels et sert de référence de sélection à 18 des 30 premiers acheteurs d’ETFs au monde.

Contact : info@trackinsight.com