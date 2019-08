En plus d’une excellente performance moyenne enregistrée sur la journée pour les 14 ETFs qui forment le segment des obligations d’États à plus de 10 ans avec + 1,48% (mercredi 31 juillet), les investisseurs ont injecté $ 45 millions via le marché primaire. En 2019, ce segment est en progression de 11,70% alors que ses actifs sous gestions ont bondi de plus de $ 800M, notamment grâce à un pic de collecte enregistré début juin. La performance d’hier est principalement expliquée par les obligations émises par les États-Unis qui ont directement profité de la baisse des taux de la FED et par celles émises par le Royaume-Uni qui ont rebondi après la chute engendrée par la nomination de Boris Johnson au poste de premier Ministre. Ce segment regroupe 14 ETFs, exposés à 10 indices, et il représente un total de $ 3,9 milliards d’actifs sous gestion.

