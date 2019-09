TrackInsight: Tous les feux sont au vert pour les semi-conducteurs

Les ETFs offrant une exposition aux semi-conducteurs ont passé une bonne journée hier (mercredi 25 septembre) avec une progression supérieure à 2% et une collecte importante via le marché primaire de $ 160M. Cette croissance est principalement expliquée par les turbulences politiques aux États-Unis, où la Chambre des Représentants envisage d’entamer une procédure de destitution à l’encontre du président Donald Trump. Une telle décision pourrait avoir un impact important sur les marchés financiers et ainsi bénéficier à certains secteurs, dont les semi-conducteurs qui sont sous-pression depuis le début du conflit sur les échanges commerciaux avec la Chine. Malgré tout, le segment des semi-conducteurs affiche une performance moyenne cumulée depuis le début de l’année de 38,6% et les 7 ETFs inclus dans ce segment ont collecté $ 600M via le marché primaire.

