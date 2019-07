TrackInsight: Très importante collecte pour les ETFs Multi Commodités

Les ETFs exposés aux indices regroupant plusieurs matières premières ont enregistré leur plus grande collecte sur une journée depuis plus de 2 ans, avec $426M de nouvelles parts créées sur le marché primaire ce mardi 16 Juillet. Cette collecte est étroitement liée au regain d’intérêt des investisseurs pour l’or, dont le prix a augmenté de plus de 10% lors des dernières semaines. Le métal précieux s’échange à plus de $1400 l’once, un plus haut depuis plus de 5 ans. Cette tendance s’explique par l’inquiétude grandissante des investisseurs autour de la santé économique mondiale, et la potentielle crise économique qui pourrait arriver durant les prochains mois. En 2019, ce segment est en hausse de seulement +6,84% mais les investisseurs attendent probablement plus pour les prochains mois. En tout, 42 ETFs répliquant 33 indices portent sur les matières premières, et ils regroupent $9,3 milliards d’actifs sous gestion.

