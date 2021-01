TrackInsight: Trêve des confiseurs pour les marchés malgré une pression accrue de l’épidémie de coronavirus 04/01/2021 | 15:45 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Semaine du 21 au 27 Décembre 2020 La volatilité n’a quasiment pas bougé (VIX à 21.53, soit -0.2% de variation hebdomadaire) et l’activité de trading a été réduite en cette semaine écourtée par les fêtes. Pourtant, elle aura été marquée par l’accord sur le Brexit, finalement conclu juste avant Noël. Les marchés actions européens ont réagi positivement à cette nouvelle, compensant ainsi les pertes subies lundi suite à la mise en place de mesures sanitaires renforcées. Globalement, les indices larges européens ont plutôt fait du surplace cette semaine (MSCI EMU : +0.03%). La situation était un peu plus contrastée par pays, avec le MIB 30 qui a gagné +0.80% et le DAX 30 qui a perdu -0.32%. De même, le FTSE 100 a cédé -0.41%. La livre sterling a très modérément progressé à 90 pences pour un euro (+0.7% WTD). Outre-Atlantique, le S&P 500 a fléchi de -0.17% tandis que le Dow Jones grignotait +0.07%, faisant fi du rejet par le Président Trump du plan de relance de 900 milliards de dollars tout juste adopté par le Congrès en début de semaine, après une longue période de tractations. Le Nasdaq Composite s’est de nouveau distingué en gagnant +0.38%, après avoir affiché un plus haut historique en clôture mardi, grâce à l’action Apple (+4.19% WTD) qui a bénéficié d’une information Reuters précisant que le groupe envisageait de produire des voitures en 2024, avec une technologie de batterie révolutionnaire. Parmi les secteurs S&P, la tech était d’ailleurs bien placée cette semaine (+0.82%), juste derrière les valeurs financières (+1.94% avec JP Morgan en figure de proue suite à des recommandations positives : +4.57%). Tous les autres secteurs finissaient dans le rouge, et notamment l’énergie (-2.03% avec des prix du pétrole orientés à la baisse – brut WTI chutant de -1.77%) bien que les stocks américains aient diminué la semaine dernière, atténuant ainsi les craintes d’une demande plus faible que prévu du fait de la crise sanitaire. Les petites capitalisations ont continué à surperformer les grandes valeurs, avec le Russell 2000 qui a progressé de près de 30% sur les 8 dernières semaines (+1.72% du lundi 21 au jeudi 24 décembre). A l’opposé, les marchés asiatiques ont flanché. Le Hang Seng a ainsi perdu -0.42% après que le régulateur chinois ait ouvert une enquête antitrust sur les pratiques du géant Alibaba (titre en baisse de -14.62% sur la semaine). Les actions australiennes (S&P/ASX 200) ont glissé de -0.16%, tandis le Nikkei abandonnait -0.4%. Du côté des taux, les rendements des emprunts d’Etat sont restés assez stables (T-Note 10 ans américain à +0.94%, Bund 10 ans à -0.55%). Les marchés de crédit se sont légèrement contractés dans l’ensemble. Les obligations de notation ”investissement” ont lâché -0.22% en Europe, mais n’ont pas bougé aux Etats-Unis. Les titres à haut rendement ont seulement corrigé de -0.11% en Europe et ont quasiment fait du surplace outre-Atlantique (-0.01%). La dette émergente a mis un terme à 7 semaines ininterrompues de gains avec une perte hebdomadaire de -0.62% en devises locales. Enfin, l’or a fini à $1,879.9 l’once (-0.31% sur la semaine) et l’euro s’est un peu affaibli (-0.41%) face au dollar. Poursuivre votre lecture : https://www.trackinsight.com/en/weekly-flow-report/2020-12-25/global

