Semaine du 15 au 21 Juin 2020

Après une semaine très difficile, Wall Street repartait à la hausse en milieu de mois, aidée en cela par la Réserve Fédérale qui annonçait qu’elle allait commencer à acheter dès mardi des obligations d’entreprises sur le marché secondaire. Les bourses ont aussi été soutenues par un regain d’optimisme sur le pétrole (WTI en hausse de 9.62% à $39.75 le baril) dans l’espoir que le récent accord entre l’OPEP et la Russie ramènera bientôt les prix du brut vers des niveaux jugés plus normaux, alors que la demande dans l’hémisphère nord est justement en train de remonter.

Néanmoins, le sentiment de marché redevenait négatif jeudi avec la publication d’un nombre très élevé de demandes initiales d’allocations chômage aux Etats-Unis (un million et demi pour la semaine se terminant le 13 juin). Le contexte s’aggravait encore vendredi après qu’Apple ait pris la décision de refermer ses magasins en Arizona et en Floride sur fond de hausse des cas de Covid-19. Malheureusement, de nombreux Etats et pays, y compris la Chine et le Japon, font face à une résurgence de l’épidémie de coronavirus qui fait craindre un scénario de reprise plutôt léthargique.

Du coup, les marchés actions américains dévissaient en clôture, abandonnant ainsi une partie des gains accumulés en début de semaine. Ceci dit, la magnitude des pertes n’était en rien comparable à celle observée la semaine précédente, les indices actions réussissant in fine à rester dans le vert sur 5 jours cumulés.

Le Dow Jones Industrial Average progressait de 1.04% (266 points), après avoir perdu plus de 200 points vendredi. Le S&P 500 gagnait 1.86%, tandis que le Nasdaq Composite engrangeait 3.73% !

Les marchés européens faisaient encore mieux (DAX 30 : +3.19%, CAC 40 : +2.90%, FTSE 100 : +3.07%), mais il faut tout de même préciser qu’ils étaient fermés au moment de l’annonce d’Apple. Les places asiatiques se comportaient tout aussi bien, quoique dans une moindre mesure (NIKKEI 225 : +0.78%, KOSPI : +0.42%, ASX 200 : +1.62%, NIFTY 50 : +2.72%, et Shanghai Composite : +1.64% en dépit des craintes d’une seconde vague de contagion au Covid-19 en Chine, alors que la ville de Pékin refermait ses écoles et appelait les habitants à ne pas quitter leur quartier face à la recrudescence du nombre de personnes infectées).

Parmi les secteurs d’activité S&P, les valeurs de la santé (+3.12%) caracolaient logiquement en tête, suivies par les valeurs technologiques (+2.79%). Seulement trois secteurs évoluaient dans le rouge : les services d’utilité publique (-2.39%), l’énergie (-0.96% malgré l’évolution favorable des prix du pétrole, sachant que le gaz naturel poursuivait sa baisse sur la semaine) et l’immobilier (-0.77%).

Sur le front des taux d’intérêt, les rendements des emprunts d’Etat américains restaient quasiment inchangés (10 ans à 0.70%). Même constat sur la courbe des taux allemands (Bund 10 ans à -0.42%). En revanche, les obligations d’entreprises américaines s’appréciaient de +0.47% pour les notations de qualité supérieure et de +0.80% pour le haut rendement, dans le sillage du plan d’achat de titres de la Réserve Fédérale. Cette tendance bénéficiait aussi aux obligations européennes (IG : +0.15% ; haut rendement : +0.70%). À l’inverse, la dette émergente en devises locales perdait 0.4%.

Enfin, il est à noter que les prix de l’or se sont fortement redressés vendredi, se négociant près des plus hauts niveaux de l’année à 1745.90 l’once (+0.96% en cumul sur la semaine).

