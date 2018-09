Ce lundi 10 septembre, les actions Asie hors-Japon ont enregistré une performance négative de -1.35%. Poussé principalement par la forte chute des actions chinoises, le segment a atteint un nouveau plus bas sur la performance 1 mois de -5.74%. La performance du segment est une moyenne des performances des 12 ETFs qui le composent, répliquant 6 indices différents et représentant plus de 9,6 Mds d’Euros.

