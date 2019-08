Une fois de plus, Wall Street a chuté pour la troisième semaine consécutive, les craintes d’une récession mondiale s’amplifiant avec un flot de nouvelles négatives tant sur le plan économique que géopolitique : manifestations massives contre le pouvoir chinois à Hong-Kong, incertitudes politiques en Italie, au Royaume-Uni et en Argentine d’une part, baisse des PIBs allemands (-0.1%) et anglais (-0.2%) au deuxième trimestre et croissance de la production industrielle chinoise au plus bas depuis 2002 d’autre part. L’aversion pour le risque montant ainsi d’un cran supplémentaire, les investisseurs se sont de nouveau réfugiés vers les actifs les plus sûrs tels que les obligations de qualité IG (rendement de l’emprunt d’Etat américain 10 ans baissant de 1.74% à 1.55%) et l’or (+1.06% sur la semaine).

Malgré un petit regain d’optimisme mardi, suite au recul américain sur l’application de nouveaux tarifs douaniers, l’inversion de la courbe des taux aux Etats-Unis s’est aggravée (spread entre le 3 mois et le 10 ans passant ainsi de 26 à 32bps), déclenchant même une vague de panique en bourse mercredi (DJIA et S&P500 perdant 3.05% et 2.93% respectivement ce jour-là).

En dépit d’un rebond vendredi, le DJIA abandonnait finalement plus de 400 points sur la semaine (soit une baisse hebdomadaire de -1.53% contre -1.03% pour le S&P500 et -0.79% pour le Nasdaq Composite). Sans surprise, le sentiment baissier outre-Atlantique a également impacté les marchés européens, asiatiques et émergents (MSCI EMU: -0.67% WTD, Nikkei: -1.29%, Hang Seng: -0.79%, MSCI EM: -1.11%).

Au sein des secteurs S&P, la toile de fond n’a pas changé d’une semaine à l’autre, les segments défensifs restant les plus performants (i.e. services d’utilité publique: +0.53% WTD, et immobilier: +0.28%) tandis que l’énergie (-3.88%), les financières (-2.16%) et les biens de consommation discrétionnaire (-1.90%) tentaient de limiter la casse, les mêmes causes produisant en définitive les mêmes effets.

