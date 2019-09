Après l’aggravation tout au long du mois des tensions commerciales sino-américaines qui ont durement impacté les marchés, les deux protagonistes ont semblé adoucir quelque peu leur propos cette semaine, précisant notamment qu’ils continuaient à communiquer… En tout cas, cette apparente désescalade a permis aux actions de compenser une partie des lourdes pertes enregistrées début août.

L’indice S&P500 clôturait ainsi la semaine en hausse de +2.79% (-1.8% sur le mois), quasiment en ligne avec le Nasdaq (en progression hebdomadaire de +2.72%, mais en perte de -2.6% sur le mois), tandis que le Dow Jones gagnait +3.02% sur la semaine (et abandonnait -1.72% sur le mois).

L’Europe faisait aussi bien que l’Amérique du Nord (MSCI EMU en hausse de +2.83%). Les marchés émergents progressaient également (MSCI EM : +1.10%), dans le sillage de la semaine précédente. En revanche, les actions japonaises et chinoises marquaient le pas, clôturant légèrement sous les niveaux du 23 août (Nikkei glissant de -0.03%, Shangai composite perdant -0.39%).

Tous les secteurs S&P affichaient des résultats hebdomadaires positifs, mais il faut quand même noter que ceux qui avaient le plus perdu les semaines précédentes étaient cette fois-ci aux avant-postes (et notamment les valeurs industrielles : +3.60%, les services de communication : +3.43%, les valeurs financiaires : +3.20%, et les techs : +3.12%), et vice versa (immobilier : +1.80%, services d’utilité publique: +1.76%, biens de consommation courante: +1.61%, étant cette semaine en queue de peloton).

Pour autant, ce retour au calme ne doit pas nous faire oublier que les deux puissances mondiales viennent tout juste d’imposer (depuis le 1er septembre) des droits de douane supplémentaires sur les produits de leur rivale, alors même qu’un nombre grandissant d’entreprises américaines s’inquiètent des conséquences extrêmement négatives de la hausse continue des tarifs douaniers sur leur activité.

En dépit du week-end prolongé aux Etats-Unis en raison du week-end du Labor Day, il faut garder présent à l’esprit que la demande de protection sur les marchés actions reste à un niveau tout aussi élevé que celui observé au 4ème trimestre 2018. De plus, les taux d’intérêt poursuivent leur déclin avec le 10 ans américain à 1.50% (contre 1.52% la semaine dernière) et le 10 ans allemand à -0.70% (contre -0.68% une semaine auparavant).

En un mot, l’aversion pour le risque ne s’est pas vraiment dissipée.

