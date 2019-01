TrackInsight: Une semaine en dents de scie pour démarrer 2019 !

Les actions ont joué aux montagnes russes pour la première semaine de l’année, montant mercredi, replongeant jeudi et se redressant nettement vendredi sur fond de statistiques américaines laissant apparaître 312.000 emplois non-agricoles créés en décembre (un nombre d’emplois sans précédent depuis dix mois) et une progression des salaires de 3.2% en rythme annuel.

Ceci donne un avant-goût de ce qui nous attend en 2019, une année qui sera au moins autant volatile que 2018. A la fin de la semaine, le S&P500 gagnait 1% quand le MSCI EMU engrangeait 1.49%. Les indices asiatiques restaient à la traîne (Hang Seng -0.89%, Nikkei -2.26%). Les meilleurs secteurs étaient l’énergie (+4.56%), grâce au rebond du pétrole (WTI +7.5%), et les télécoms (+4.02%). Les moins bons et les seuls à afficher une performance légèrement négative étaient la santé, les techs et les services d’utilité publique, ces deux derniers enregistrant les décollectes les plus significatives.

Enfin, le rendement de l’emprunt d’Etat américain à 10 ans se stabilisait autour de 265bps, le président de la Réservé Fédérale ayant cherché à rassurer les marchés sur le risque d’un ralentissement économique, en annonçant que la banque centrale ferait preuve de patience et de souplesse dans ses décisions de politique monétaire cette année.

